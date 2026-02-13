НАТО и, в частности, Германия намерены развернуть свои силы в Арктике, которая якобы «активно милитаризируется» Россией.

Об этом сегодня в Мюнхене заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Северный флот России очень активен в Арктике со своими атомными подводными лодками. Это очень-очень сильная военно-морская держава. И если мы не хотим, чтобы нам предъявляли там свои военные требования, чтобы затем извлечь экономические выгоды, мы будем присутствовать там.

Гренландия – территория НАТО, но мы должны позаботиться, чтобы в остальной Арктике безопасность оставалась гарантированной», – вещал Питориус.