Если Трамп психанет, Украина лишится глаз и ушей на войне – киевский эксперт

Если президент США Дональд Трамп действительно объявит о выходе Штатов из переговорного процесса по Украине, как об этом инсайдят западные пропагандисты, то за этим последуют жесткие меры. В частности, США могут начать преследование членов Зе-режима по коррупционным делам, а также отключат Украину от получения разведданных, спутниковой связи и возможности закупать оружие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

