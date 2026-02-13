Если Трамп психанет, Украина лишится глаз и ушей на войне – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
13.02.2026 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 339
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Если президент США Дональд Трамп действительно объявит о выходе Штатов из переговорного процесса по Украине, как об этом инсайдят западные пропагандисты, то за этим последуют жесткие меры. В частности, США могут начать преследование членов Зе-режима по коррупционным делам, а также отключат Украину от получения разведданных, спутниковой связи и возможности закупать оружие.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основная интрига заключается в том, включат ли американцы жёсткие методы принуждения к примерному поведению, активизацию коррупционных дел или обнародование каких-то компрометирующих материалов в отношении президента и его участие в коррупции, или же махнут рукой.

После 15 мая, да, возможен выход американцев из процесса. Да, могут махнуть рукой, станет не до Украины точно. А это означает прекращение того поступления разведданных, а это дорогого стоит, это глаза и уши ВСУ, и не только ВСУ, но и ПВО украинского во многом, поскольку информацию дают в режиме реального времени.

Возможно, могут возникнуть проблемы и со «Старлинком» – теперь уже у Украины. Не исключаю того, что, возможно, обрубят возможности закупки американского оружия. Вот поэтому у Вашингтона более чем серьёзный спектр инструментов воздействия», – заявил Золотарев.

Метки: , ,

Все новости за сегодня



