Поведение руководства Украины действительно зачастую вызывает недоумение в Польше, которая изо всех сил поддерживает Киев с самого начала СВО.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью киевскому изданию «Зеркало недели» заявила основатель польского антироссийского канала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы, считающаяся у себя в стране одним из ведущих экспертов по Украине.

Ей напомнили недавнюю встречу Зеленского и Кароля Навроцкого. Тогда польский президент заявил о недостаточной благодарности со стороны Киева за помощь.

Она считает: Навроцкому так прямо говорить не следовало, но, тем не менее, не стала отрицать, что в польском обществе есть запрос на подобную риторику.

«Мое личное ощущение, что с политической точки зрения на Украине Польшу не воспринимали достаточно серьезно. Поэтому речь идет, скорее, о партнерстве, а не о «благодарности», – сказала Ромашевская-Гузы.

Она вспоминает, что сразу после начала российской СВО группа польских журналистов старалась договориться об интервью с Зеленским, но «это оказалось фактически невозможно для них».

«Ситуация тогда была такая, что из Польши в Украину шло все, что можно. Польша уже стала главным транспортным хабом для поставки оружия и приютила у себя миллионы украинцев. И на этом фоне ведущие польские СМИ в течение многих недель не могли договориться об интервью. Такие примеры свидетельствуют о том, что польскую помощь в украинском истеблишменте толковали как должное, нечто, что должно быть априори. То есть речь идет не о благодарности, а о должной реалистичной оценке польской помощи и толковании нашей страны как важного партнера», – заявила собеседник издания.

Обратила она внимание и на такой аспект, как экономическая конкуренция.

«Украина воспользовалась разрешением Европейской комиссии экспортировать зерно и, имея согласие Брюсселя, даже не старалась согласовывать свои шаги с Варшавой, руководствуясь принципом «с нами Брюссель, что нам та Варшава», – резюмировала Ромашевская-Гузы.

Тем не менее, заметное охлаждение к Украине в Польше русофобка списывает на происки Москвы, которая, якобы, видит «смертельную угрозу» в союзе Киева и Варшавы, а потому использует разногласия, включая проблематику Волынской резни и конфликты украинских беженцев внутри Польши.

Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак указывал в недавнем интервью, что хитрые элиты Украины, сколотившие капиталы в период разборок 90-х, рассматривали Польшу как наивного соседа, от которого можно было получить выгоду, в то время как Варшава грезила о необходимости помощи «младшему брату».