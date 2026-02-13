Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США агрессивно заходят на новые рынки кукурузы, укрепляются на традиционных и системно оттесняют конкурентов. Украина стала одной из стран, которая наиболее сильно это почувствовала.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом порталу «Латифундист» рассказала Виктория Блажко, эксперт консалтинговой компании ASAP Agri, оказывающей услуги сельхозтрейдерам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Главная точка конкуренции – ЕС, входящий в топ-5 импортеров для обеих стран. Именно здесь изменения наиболее заметны: между сезонами 2023/24 и 2024/25 США нарастили поставки на 6,5 миллионов тонн, тогда как Украина сократила экспорт на 7,5 миллионов тонн.

По словам Блажко, на большинстве рынков, где США наращивали экспорт кукурузы, украинские поставки сокращались. Наиболее ощутимо это проявилось в Италии, Нидерландах и Португалии. При этом даже значительный рост экспорта украинской кукурузы в Турцию не смог компенсировать потери в Европе.

США укрепили свои позиции, в том числе, благодаря тому, что добились от европейцев отмены ввозных пошлин.

«Нынешний сдвиг выглядит уже не сезонным колебанием, а структурным изменением торговых потоков», — тревожится укро-эксперт.

Ирония судьбы, но именно США в свое время призывали Украину стать «аграрной сверхдержавой» и не опасаться разрыва экономических связей с Россией.

«Она должна стать сельскохозяйственной сверхдержавой», – заявил в 2016 году тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт.

Он говорил это на церемонии подписания соглашения об инвестировании компанией Cargill 100 миллионов долларов в зерновой терминал одесского порта Южный.

К слову, возможно, американские инвесторы – одна из причин, по которой Россия в рамках торгов с Трампом долгое время закрывала глаза на запущенный Киевом без согласования с Москвой теневой «зерновой коридор». С недавних пор это изменилось.