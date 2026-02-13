Огрызко: Весной у нас будут десятки ракет ежедневно. Разнесём все российские НПЗ и склады

13.02.2026 11:28
ВСУ весной будут иметь возможность устраивать регулярные обстрелы регионов России десятками ракет. Уже сейчас Украина добивает до Волгоградской области.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Больше таких «Фламинго» будет летать – не шесть, а шестьдесят в день. Ну вот, я слышал, будто ежедневно выпускают семь таких ракет. Руководитель FireРoint говорит, что в мае они выйдут на промышленные масштабы. Я не знаю, честно говоря, что означает эта формула, «промышленные масштабы», но если это даже будет 30-50 штук, то умножим это на количество объектов, я думаю, что мы поймем, что через несколько месяцев эти объекты будут встречать наши добрые «розовые фламинго».

Что произойдет с военной инфраструктурой России, представить себе, я думаю, не сложно. То же будет касаться и нефтеперерабатывающей отрасли. Ну, вот складываем вместе и имеем, я думаю, очень неплохую перспективу», – заявил Огрызко.

Как видим, украинское ТВ вместо того, чтобы настраивать население на выполнение требований России, одурманивает перспективой появления очередного «оружия возмездия». Рисуемая Огрызко «перемога» приведёт лишь к большим страданиям и разрушениям на Украине.

