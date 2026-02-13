Даже если СВО закончится в этом году, мобилизованным и контрактникам останется отслужить всего несколько лет для получения ветеранской пенсии.

Об этом на канале «Пионер слова» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Примите это как факт: пока идет СВО, демобилизации не будет. А там дальше сами выбирайте, где вам выгоднее и в качестве кого выгоднее служить. Те, кто не пожелает оставаться, они получат возможность тоже очень быстро прекратить правоотношения с Вооруженными силами. Просто смекайте, каждый должен свою траекторию жизненную сам представлять. Потому что мобилизованые в 22-м году, если день за три на войне, то есть люди уже имеют 9 лет военной выслуги. А пенсия – в 20-й год. Еще полгода – и ты еще полтора года накинешь», – сказал Трухан.