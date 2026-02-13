Полковник: Демобилизации, ребята, не будет. Но есть важный нюанс

Максим Столяров.  
13.02.2026 12:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1607
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия


Даже если СВО закончится в этом году, мобилизованным и контрактникам останется отслужить всего несколько лет для получения ветеранской пенсии.

Об этом на канале «Пионер слова» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Примите это как факт: пока идет СВО, демобилизации не будет. А там дальше сами выбирайте, где вам выгоднее и в качестве кого выгоднее служить.

Те, кто не пожелает оставаться, они получат возможность тоже очень быстро прекратить правоотношения с Вооруженными силами. Просто смекайте, каждый должен свою траекторию жизненную сам представлять.

Потому что мобилизованые в 22-м году, если день за три на войне, то есть люди уже имеют 9 лет военной выслуги. А пенсия – в 20-й год. Еще полгода – и ты еще полтора года накинешь», – сказал Трухан.

«То есть, мобилизованные будут иметь примерно что-то около 10 лет военной выслуги. И даже если завтра война завершилась, демобилизация, им останется 10 лет в армии отслужить, чтобы уйти на пенсию. Такой вот нюанс.

Пока все служат – это никому не интересно. Но когда наступит окончание, тогда человек будет уже думать: а есть ли смысл ему увольняться? Добавьте к этому полтора-два года срочной службы. Это уже 12. Остается 8 лет – и здравствуй, пенсия. С учетом пенсионного возраста 60 плюс в стране общего…

А если еще поехать какой-нибудь дальневосточный гарнизон, или на север, где год за полтора? И вот каждый будет решать самостоятельно, насколько ему это надо. А так – демобилизации, ребята, не будет, по всем признакам не будет», – добавил он.

