Украинцы настолько близки к русским, что способны воздействовать на смену общественных настроений в России с целью снижения поддержки проведения СВО.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Общественное. Новости» заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ нацбата «Айдар» нацистка Мария Берлинская

По ее словам, Россия работает с украинским «программным кодом», под которым она имеет в виду сознание.

«По сути, Россия сейчас выигрывает в этом домене войны. Они берут под микроскоп наши определенные расколы и максимально их раздувают. И справедливости ради – эти проблемы у нас есть, как и у любой страны», – признала нацистка.

Она считает, что украинцы как ни один другой народ бывшего СССР хорошо знают русских, а потому могут воздействовать на них.

«За счет того, что они нас русифицировали веками, мы очень хорошо понимаем, как работает их программный эгрегор в этом обществе, потому что мы смотрели эти сериалы или КВНы, «Поле чудес», все эти рок-хиты, музыку, всю эту Достоевщину, Балабановщину. Мы все это знаем не хуже самих русских, а иногда и лучше. А это значит, что мы можем с этим работать. Мы можем эту реальность, тот конструкт реальности, который им навязал Путин, постепенно заменить, возвращая их в реальность», – заявила бандеровка.

По ее словам, это работа не одного дня, а «перепрошить» надо всего несколько миллионов человек.