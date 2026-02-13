«Профессионалов перебили. Комбатами ставим бусифицированных» – украинский комбриг
Профессиональный уровень украинской армии серьезно просел за последнее время.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью «Левому берегу» заявил командир бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» полковник Игорь Оболенский.
«Мы должны понимать, что в настоящее время это уже не те войска профессиональные, которые были раньше», – сказал укро-комбриг.
Он объясняет, что сегодня командиры рот и даже батальонов – это уже мобилизованные, у которых нет должной профессиональной подготовки, но которым тем не менее общество задает вопрос: «Почему вы так слабо воюете?».
По словам, Оболенского это примерно то же, если бы на человека с улицы надеть халат врача и отправить его лечить людей, а потому – не следует ожидать от армии, что она вдруг станет профессиональной.
«Опыт и искусство нужно приобретать. И это – уже оперативный уровень. Это другая глубина применение войск. Война на чуйке кончилась. Все тактические элементы закончились примерно где-то полгода тому назад. Сейчас то, что я чувствую, когда я начинаю встречаться с противником на поле боя, это уже шахматы.
Мы изучаем нашего противника, командира бригады минимум, где он учился, какие знания он получил. Если мы попадаем на какого-то молодого офицера московской армии, так это легко. С ним можно работать. Он так же на чуечке воспитан.
Если же только человек имел оперативное знание и выше, где-то заканчивал школу правильно, там уже тяжело работать», – рассуждал ВСУшник.
