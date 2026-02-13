Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Профессиональный уровень украинской армии серьезно просел за последнее время.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью «Левому берегу» заявил командир бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» полковник Игорь Оболенский.

«Мы должны понимать, что в настоящее время это уже не те войска профессиональные, которые были раньше», – сказал укро-комбриг.

Он объясняет, что сегодня командиры рот и даже батальонов – это уже мобилизованные, у которых нет должной профессиональной подготовки, но которым тем не менее общество задает вопрос: «Почему вы так слабо воюете?».

По словам, Оболенского это примерно то же, если бы на человека с улицы надеть халат врача и отправить его лечить людей, а потому – не следует ожидать от армии, что она вдруг станет профессиональной.