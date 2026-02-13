Нацист Михальчишин: Путин подобрал ключ к «денежным мешкам» Трампа
США при Рузвельте прекрасно сотрудничали в экономических вопросах с СССР, поэтому не стоит думать, что сегодня такого быть не может.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала НТА заявил львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая обратила внимание, что в западных медиа появилась информация о «пакете Дмитриева» для администрации Трампа на 12 триллионов долларов, в которые оценивается сотрудничество России и США в различных экономических сферах.
Михальчишин назвал эту информацию «грустной».
«То, что демократический мир способен идти на подобные сделки с агрессорами, это прекрасно знаем из XX века. К примеру, отлично помним, как демократ Рузвельт целиком четко имел подобную кооперацию с диктатором Сталиным. И действительно, вся советская большая индустриализация и построение таких гигантов, которые нам известны на территории Украины, как, например, электростанция Днепрогэс, были пример точно таких же договоренностей», – вещал нацист.
По его мнению, нечто подобное могут обсуждать Россия и США сегодня.
«И не надо удивляться, что мы об этом узнаем из утечек в СМИ, а не по официальным каналам, потому что традиционная дипломатия сейчас в таком же глубоком кризисе, как и все другие сферы государственного управления. И прежние не то что законы, а даже правила хорошего тона, поведения на международной арене сегодня, к сожалению, перестают работать.
Поэтому такая тайная дипломатия, а точнее говоря дипломатия денежных мешков. Один из таких денежных мешков путинских – Кирилл Дмитриев. Имея контакты с американскими коллегами, денежными мешками Трампа, он вполне может коммуницировать подобные пакетные договоренности и переговоры. Надо этот фактор учитывать как постоянно действующий контекст реалий не такого уж и прекрасного нового мира, в котором мы все оказались в 2026 году», – умничал нацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: