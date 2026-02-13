Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США при Рузвельте прекрасно сотрудничали в экономических вопросах с СССР, поэтому не стоит думать, что сегодня такого быть не может.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала НТА заявил львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин.

Ведущая обратила внимание, что в западных медиа появилась информация о «пакете Дмитриева» для администрации Трампа на 12 триллионов долларов, в которые оценивается сотрудничество России и США в различных экономических сферах.

Михальчишин назвал эту информацию «грустной».

«То, что демократический мир способен идти на подобные сделки с агрессорами, это прекрасно знаем из XX века. К примеру, отлично помним, как демократ Рузвельт целиком четко имел подобную кооперацию с диктатором Сталиным. И действительно, вся советская большая индустриализация и построение таких гигантов, которые нам известны на территории Украины, как, например, электростанция ​​Днепрогэс, были пример точно таких же договоренностей», – вещал нацист.

По его мнению, нечто подобное могут обсуждать Россия и США сегодня.