Международная преступность использует наемников, получивших боевой опыт на Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога украинского полка беспилотных систем «Рейд» заявил замкомандира этого подразделения с позывным «Джанго», в прошлом ультрас-неонацист киевского «Динамо».

Он называет «естественным процессом», что после масштабного военного конфликта у криминальных структур появляется желание использовать бывших военных, чтобы «воспользоваться их навыками».

«Наши латинские друзья из Южной Америки, которые здесь служили, это органический процесс, передают навыки технологической войны своим друзьям, родственникам – в Мексику и так далее. И там мы видим применение беспилотных средств против правительственных сил, полиции и так далее. Или в конкуренции парамилитарных организаций между картелями. Это нормальный процесс. Мы, в принципе, рады очень иностранным добровольцам, которые сюда прибывают и так или иначе пополняют пополняют ряды украинских подразделений», – сказал нацист.

По его словам, участие в войне открывает иностранным наемникам дверь к «любым добродетельным или не очень частным военным компаниям в мире».