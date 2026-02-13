«Осталось недолго ждать» – Мерц собрался принимать капитуляцию России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С Россией есть смысл разговаривать, только если она примет условия Запада и Украины.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если есть смысл разговаривать, то будем разговаривать. Но, как мы видим по американцам, Россия пока не хочет говорить серьезно. По моему личному мнению, эта война закончится только, когда Россия будет хотя бы экономически, а лучше и в военном плане – обессилена. Мы сейчас подходим к моменту исчерпания ее сил. Мы многое сделали, чтобы этого достигнуть, но еще не достигли. Россия должна отказаться от террора в отношении Украины. Мы сделали все, что нужно, чтобы привести Россию в такое состояние, когда они поймут, что у них нет ни одного преимущества в этой войне… В наших руках, а также в руках американцев и украинцев добиться того, чтобы Россия остановилась», – вещал Мерц.

По его подсчетам, ВВП России составляет всего 2 трлн евро, это в 10 раз меньше, чем ЕС, но ЕС не использует свой потенциал.