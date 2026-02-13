Украина рыщет по всей Европе в поисках б/у электрооборудования
Украинские специалисты разъезжают по всей Европе в поисках старого советского электрооборудования, чтобы хотя бы частично восстановить разрушенную энергосистему.
Об этом на заседании Верховной рады заявил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я хотела бы услышать, как происходит подготовка к следующему отопительному сезону, и чем правительство планирует замещать мощности ТЭЦ, разрушенных в разных городах? Миллионы людей не понимают, будет ли тепло в их домах уже в следующий отопительный сезон», – спросила укро-депутат Виктория Сюмар.
«Конечно, сегодня большой запрос на оборудование для ремонта ТЭС и ТЭЦ. Партнёры дают деньги, создан Энергетический фонд поддержки Украины в ЕС, там запросов уже на 1,8 миллиардов евро.
Важным моментом является то, что производство оборудования длится 4-6 месяцев. Сейчас мы предложили новый подход – создать резерв всего необходимого оборудования, которое может быть повреждено российскими террористами, чтобы его можно было оперативно менять», – ответил Шмыгаль.
«Также мы продолжаем работать с нашими партнёрами по поиску старых советского типа электроцентралей и электростанций в Восточной Европе. Находим такие объекты, проводим инвентаризацию – и забираем целыми блоками оборудование, которое позволяет совершить замену.
Конкретики назвать не могу, но у нас есть целый ряд таких объектов, которые сегодня отрабатываются. Делегация на прошлой неделе закончила несколько визитов в восточноевропейские страны, с которыми мы будем реализовывать этот план», – добавил укро-министр.
