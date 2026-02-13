Мерц умоляет США «не бросать Европу в пропасть»

Елена Острякова.  
13.02.2026 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 194
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Канцлер ФРГ Фридрих Мерц констатировал конец эпохи глобализма в мире.

Об этом он заявил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц констатировал конец эпохи глобализма в мире. Об этом он заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы выбрали лозунг для этой конференции «В процессе разрешения». Имелся в виду международный порядок, основанный на правилах. Но я боюсь, что нам надо высказаться жестче. Этого порядка больше не существует. Европа вернулась из отпуска в мировую историю. Мы вступили в эру, когда мы вновь видим влияние силы и политики больших держав», – рассуждал Мерц.

В этой ситуации его больше всего волнует разрыв ЕС и США.

«Позвольте начать с неудобной правды. Возникает пропасть между Европой и США. Вице-президент Венс очень открыто сказал об этом год назад. Он был не прав. Свобода слова заканчивается там, где это слово направлено против человеческого достоинства. Мы не верим в тарифы и протекционизм, но верим в свободную торговлю», – сказал Мерц, сорвав аплодисменты зала с перепуганными европейцами.

Он призвал США не бросать ЕС.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить