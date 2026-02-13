Мерц умоляет США «не бросать Европу в пропасть»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц констатировал конец эпохи глобализма в мире.

Об этом он заявил сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы выбрали лозунг для этой конференции «В процессе разрешения». Имелся в виду международный порядок, основанный на правилах. Но я боюсь, что нам надо высказаться жестче. Этого порядка больше не существует. Европа вернулась из отпуска в мировую историю. Мы вступили в эру, когда мы вновь видим влияние силы и политики больших держав», – рассуждал Мерц.

В этой ситуации его больше всего волнует разрыв ЕС и США.

«Позвольте начать с неудобной правды. Возникает пропасть между Европой и США. Вице-президент Венс очень открыто сказал об этом год назад. Он был не прав. Свобода слова заканчивается там, где это слово направлено против человеческого достоинства. Мы не верим в тарифы и протекционизм, но верим в свободную торговлю», – сказал Мерц, сорвав аплодисменты зала с перепуганными европейцами.

Он призвал США не бросать ЕС.