Российская армия могла бы осуществить решительный разгром ВСУ, однако этому противодействует группа во власти, лоббирующая «восстановление отношений с США».

Об этом в эфире «Красной линии» заявил полковник в отставке Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сивков полагает, что уже нет опасений ввода войск НАТО в случае разгрома ВСУ.

«Разгром противника решительный и быстрый не приведёт к вторжению НАТО в эту войну, а только заставит им прижать ушки, сесть на заднее место и притухнуть со своими требованиями», – сказал он.

Армию сдерживают круги, имеющие интересы на Западе.

«Возникает вопрос: а почему мы: «стой, раз, два». Отвечает тот же самый Лавров. Нам нужны экономические возможности сотрудничества с США. И кто у нас ведёт вопросы, связанные с переговорами? Главный переговорщик – Кирилл Дмитриев, человек, который решает вопросы в первую очередь экономические, не военные, не геополитические, а экономические. Таким образом, во главе угла стоит экономический вопрос», – заявил Сивков.

В этом нет ничего удивительного:

«В России правящий класс — буржуазия. В первую очередь, крупная буржуазия. Российская крупная буржуазия имеет активы за рубежом, это не тайна, имеет детей, родственников за рубежом, имеет роскошную жизнь за рубежом. Каким рубежом? В Китае, в Бразилии? Нет, в Европе и США».

Однако подобная линия лишь провоцирует врагов России на наглость: