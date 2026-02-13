Хороших перспектив у страны нет – укро-эксперт

Анатолий Лапин.  
13.02.2026 12:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1067
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса


Украина под сказки о «европейском будущем» уже лишилась индустриально развитой базы в восточных областях, доставшейся в наследство от СССР.

С таким подходом к управлению страной хороших перспектив у Украины нет, заявил в своем видеоблоге киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, мы оказались в цивилизационной воронке.

Если мы уходим из индустриальной цивилизации, которая, другой вопрос, какой ценой была построена за период СССР, прежде всего Восточная Украина, но отказываемся от этого, разрушаем, то неизбежно нас ждёт цивилизационная воронка. Скатываемся в архаику со всеми вытекающими отсюда последствиями – такой будет неофеодализм.

Но и не исключено, что в придачу получим ещё и руину после войны. Такое тоже может быть, поэтому, к сожалению, хороших перспектив с теми подходами, которые сегодня мы видим, у страны нет», – заявил Золотарев.

