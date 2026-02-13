Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина под сказки о «европейском будущем» уже лишилась индустриально развитой базы в восточных областях, доставшейся в наследство от СССР.

С таким подходом к управлению страной хороших перспектив у Украины нет, заявил в своем видеоблоге киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

