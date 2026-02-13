Львовское ТВ настраивает: Война с Россией на десятилетия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине нет никаких оснований ни для проведения выборов, ни для референдума по Донбассу. Конфликт растянется еще на десятки лет.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все спекуляции про выборы на 26-й год – безосновательны. У Украины нет никаких реальных возможностей провести президентские и парламентские выборы, а по референдуму вообще нет никаких конституционных оснований. Даже если этот референдум когда-нибудь пройдет, но он не будет иметь никакой юридической силы. На сегодняшний день нет для него правовых оснований. Возможно, если изменить конституционные нормы, можно будет провести подобный референдум когда-нибудь в будущем. Я думаю, что вопрос российско-украинского конфликта и контроль над территориями — это вопрос не на годы, а на десятилетия. Так что у нас будут все возможности в 20-х, 50-х годах 21-го века менять конституционные нормы ради проведения каких-либо референдумов, если у нас будут какие-то международные договоренности, а территории будут продолжать оставаться под контролем РФ. Все может быть в следующие 20-50 лет, потому что это будут десятилетия конфликтов между европейскими странами, Россией, как мы понимаем. Никуда все это не денется. Мы будем жить в конфликтной ситуации еще очень долго… Но в ближайшие годы никаких правовых возможностей реально для проведения референдума нет», – настраивает «громадян» Портников.