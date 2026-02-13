Львовское ТВ настраивает: Война с Россией на десятилетия

Анатолий Лапин.  
13.02.2026 10:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 518
 
Дзен, Политика, Украина


На Украине нет никаких оснований ни для проведения выборов, ни для референдума по Донбассу. Конфликт растянется еще на десятки лет.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил антироссийский пропагандист  Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все спекуляции про выборы на 26-й год  – безосновательны. У Украины нет никаких реальных возможностей провести президентские и парламентские выборы, а по референдуму вообще нет никаких конституционных оснований.

Даже если этот референдум когда-нибудь пройдет, но он не будет иметь никакой юридической силы. На сегодняшний день нет для него правовых оснований.

Возможно, если изменить конституционные нормы, можно будет провести подобный референдум когда-нибудь в будущем. Я думаю, что вопрос российско-украинского конфликта и контроль над территориями — это вопрос не на годы, а на десятилетия.

Так что у нас будут все возможности в 20-х, 50-х годах 21-го века менять конституционные нормы ради проведения каких-либо референдумов, если у нас будут какие-то международные договоренности, а территории будут продолжать оставаться под контролем РФ. Все может быть в следующие 20-50 лет, потому что это будут десятилетия конфликтов между европейскими странами, Россией, как мы понимаем. Никуда все это не денется.

Мы будем жить в конфликтной ситуации еще очень долго… Но в ближайшие годы никаких правовых возможностей реально для проведения референдума нет», – настраивает «громадян» Портников.

Иными словами, когда надо Зеленскому – он нарушит Конституцию и останется в кресле сверх срока. Но ради продолжения войны бандеровцы готовы прикрываться неоднократно попранным Основным законом.

Метки:

