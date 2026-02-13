Инопланетяне превратили российских солдат в камень – британские СМИ

Игорь Шкапа.  
13.02.2026 10:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1189
 
Великобритания, Д.Б., Дзен, Пропаганда, Россия


Британские медиа продолжают тиражировать самые нелепые байки о российкой армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», британский таблоид The Mirror утверждает, что над Сибирью якобы был сбит корабль с инопланетянами, что обернулось тяжелыми последствиями для российских военных.

Британские медиа продолжают тиражировать самые нелепые байки о российкой армии. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Один из самых странных рассказов о близком контакте с НЛО поступил из бывшего Советского Союза и закончился тем, что десятки солдат были превращены в камень разъяренными инопланетянами. Согласно сообщениям того времени, в 1993 году войска сбили инопланетный космический корабль, летевший в небе над Сибирью, с помощью зенитной ракеты. Из обломков возникли пять существ, слившихся в пылающий шар, который испустил луч света, мгновенно превративший 23 солдат в камень и оставивший лишь немногих выживших, чтобы рассказать эту историю», – говорится в публикации.

Отмечается, что эта история была опубликована неназванной украинской газетой и даже попала в рассекреченное впоследствии досье ЦРУ, где указывалось, что, если это окажется правдивым, то раскроет существование высокоразвитой инопланетной технологии, представляющей значительную угрозу.

Утверждается, что останки НЛО и окаменевшие солдаты были перевезены в секретное научно-исследовательское учреждение под Москвой, где было установлено, что люди превратились в вещество, идентичное известняку.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить