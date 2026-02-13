Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британские медиа продолжают тиражировать самые нелепые байки о российкой армии.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», британский таблоид The Mirror утверждает, что над Сибирью якобы был сбит корабль с инопланетянами, что обернулось тяжелыми последствиями для российских военных.

«Один из самых странных рассказов о близком контакте с НЛО поступил из бывшего Советского Союза и закончился тем, что десятки солдат были превращены в камень разъяренными инопланетянами. Согласно сообщениям того времени, в 1993 году войска сбили инопланетный космический корабль, летевший в небе над Сибирью, с помощью зенитной ракеты. Из обломков возникли пять существ, слившихся в пылающий шар, который испустил луч света, мгновенно превративший 23 солдат в камень и оставивший лишь немногих выживших, чтобы рассказать эту историю», – говорится в публикации.

Отмечается, что эта история была опубликована неназванной украинской газетой и даже попала в рассекреченное впоследствии досье ЦРУ, где указывалось, что, если это окажется правдивым, то раскроет существование высокоразвитой инопланетной технологии, представляющей значительную угрозу.

Утверждается, что останки НЛО и окаменевшие солдаты были перевезены в секретное научно-исследовательское учреждение под Москвой, где было установлено, что люди превратились в вещество, идентичное известняку.