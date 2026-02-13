Писториус смертельно устал отказывать Украине в «Таурусах»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Германия не будет поставлять ракеты большой дальности «Таурус» на Украину.

Об этом сегодня в Мюнхене заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я слышу этот вопрос уже почти 3 года. А ответ все тот же. Но вчера мы взяли на себя обязательства сделать больше в области ПВО в краткосрочной перспективе. Я надеюсь, что наши партнеры сделают это», – сказал Писториус.

При этом он отметил, что в целом поддержка Германией Украины не ослабевает.