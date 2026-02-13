Фрицы сменили лозунг на «Украина убер алес»

Елена Острякова.  
13.02.2026 15:56
  (Мск) , Москва
Просмотров: 731
 
Финансирование бандеровской Украины является приоритетом для правительства ФРГ.

Об этом министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил сегодня в Мюнхене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина по-прежнему является приоритетом для всех нас. Для федерального правительства Германии это на первом месте. Мы являемся крупнейшим спонсором Украины. Только на военные нужды мы выделили 50 млрд евро с 2020 года. Ясно и то, что мы должны продолжать усиливать давление на Россию. И мы знаем, что безопасность народа Украины неразрывно связана с безопасностью в Европе»», – сказал Вадефуль.

Он рассказал, что недавно встречался с немецкой бригадой в Литве, которая будет «противостоять России».

