Нацист Михальчишин: «Зачем туда ехать? Мюнхенская конференция опасна для Украины»
Страны Запада на Мюнхенской конференции по безопасности лишь сотрясают воздух, но не предпринимают конкретных шагов для помощи Украине.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала НТА заявил львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин.
«Мюнхенскую конференцию по безопасности уже следует переименовать в «Мюнхенскую конференцию опасности», поскольку никаких действенных сценариев реагирования на новую глобальную угрозу, к сожалению, эта площадка не производит вот уже несколько лет.
Она сводится к такому формату трибуны, где представители бывших глобальных элит и европейских регионов вместо того, чтобы демонстрировать экспертность, уверенность, профессионализм, способность прогнозировать угрозы и реагировать на вызовы, на самом деле занимаются нагнетанием истерик или, наоборот, коллективным внушением и самогипнозом», – считает нацист.
Он не видит для Украины пользы от участия в конференции.
«Мне кажется, что потрачено время на то, чтобы фактически представлять позицию государства, которое воюет, среди тех представителей элит, направляющих все усилия на то, чтобы их государства не только не воевали, но и не готовились к войне. Вот в этом и есть главная опасность бывшей Мюнхенской конференции по безопасности», – негодует Михальчишин.
