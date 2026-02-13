Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны Запада на Мюнхенской конференции по безопасности лишь сотрясают воздух, но не предпринимают конкретных шагов для помощи Украине.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала НТА заявил львовский нацист, бывший депутат Верховной рады от запрещенной в РФ партии «Свобода» и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мюнхенскую конференцию по безопасности уже следует переименовать в «Мюнхенскую конференцию опасности», поскольку никаких действенных сценариев реагирования на новую глобальную угрозу, к сожалению, эта площадка не производит вот уже несколько лет. Она сводится к такому формату трибуны, где представители бывших глобальных элит и европейских регионов вместо того, чтобы демонстрировать экспертность, уверенность, профессионализм, способность прогнозировать угрозы и реагировать на вызовы, на самом деле занимаются нагнетанием истерик или, наоборот, коллективным внушением и самогипнозом», – считает нацист.

Он не видит для Украины пользы от участия в конференции.