«Орбан для меня никто, его избиратели – негодяи и люмпены!» – ручной венгр Зеленского
За премьер-министра Венгрии Виктора Обрана якобы голосует только малообразованный пролетариат из провинций.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил председатель венгерской общины Киева Тибор Томпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже если Орбан, с помощью манипуляций, останется при власти – в любом случае он не сможет не считаться с той огромной потужной демократической силой, которая стоит за Петером Мадьяром.
Дело уже не в Мадьяре, а в человеческом ресурсе. Будапешт и все большие города уже против Орбана, и за изменения. Его избиратели [54,13% на выборах 22 года] – это исключительно пролетариат, люмпены. Это население с образованием меньше 8 классов», – высказался Томпа.
При этом он пожаловался, что в самой Венгрии его не очень-то любят, и не считают за своего.
«После общения с вами, украинскими СМИ, на меня начались гонения, очернения, типа того, что я – никто, там… я предаю венгров. Простите, но я был, есть и буду украинским венгром. И Орбан для меня – никто, и звать его никак.
На меня осуществляется давление не только в соцсетях. В орбанистановской медиапрессе прямо делают публикацию с моей фотографией, и обидно пишут в заголовках, что Тибор Томпа – это венгерский пропагандист Зеленского.
Я считаю это нарушением всяческой этики – публикации моей фотографии с подтекстом, что я не венгр и вообще не имею никакого отношения к Венгрии, и что якобы я таким образом тоже вмешиваюсь в выборы в Венгрии. Тотальные негодяи!», – добавил киевский зиц-председатель.
