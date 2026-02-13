«Орбан для меня никто, его избиратели – негодяи и люмпены!» – ручной венгр Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За премьер-министра Венгрии Виктора Обрана якобы голосует только малообразованный пролетариат из провинций.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил председатель венгерской общины Киева Тибор Томпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже если Орбан, с помощью манипуляций, останется при власти – в любом случае он не сможет не считаться с той огромной потужной демократической силой, которая стоит за Петером Мадьяром. Дело уже не в Мадьяре, а в человеческом ресурсе. Будапешт и все большие города уже против Орбана, и за изменения. Его избиратели [54,13% на выборах 22 года] – это исключительно пролетариат, люмпены. Это население с образованием меньше 8 классов», – высказался Томпа.

При этом он пожаловался, что в самой Венгрии его не очень-то любят, и не считают за своего.