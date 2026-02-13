«Орбан для меня никто, его избиратели – негодяи и люмпены!» – ручной венгр Зеленского

Вадим Москаленко.  
13.02.2026 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 347
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


За премьер-министра Венгрии Виктора Обрана якобы голосует только малообразованный пролетариат из провинций.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил председатель венгерской общины Киева Тибор Томпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За премьер-министра Венгрии Виктора Обрана якобы голосует только малообразованный пролетариат из провинций. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Даже если Орбан, с помощью манипуляций, останется при власти – в любом случае он не сможет не считаться с той огромной потужной демократической силой, которая стоит за Петером Мадьяром.

Дело уже не в Мадьяре, а в человеческом ресурсе. Будапешт и все большие города уже против Орбана, и за изменения. Его избиратели [54,13% на выборах 22 года] – это исключительно пролетариат, люмпены. Это население с образованием меньше 8 классов», – высказался Томпа.

При этом он пожаловался, что в самой Венгрии его не очень-то любят, и не считают за своего.

«После общения с вами, украинскими СМИ, на меня начались гонения, очернения, типа того, что я – никто, там… я предаю венгров. Простите, но я был, есть и буду украинским венгром. И Орбан для меня – никто, и звать его никак.

На меня осуществляется давление не только в соцсетях. В орбанистановской медиапрессе прямо делают публикацию с моей фотографией, и обидно пишут в заголовках, что Тибор Томпа – это венгерский пропагандист Зеленского.

Я считаю это нарушением всяческой этики – публикации моей фотографии с подтекстом, что я не венгр и вообще не имею никакого отношения к Венгрии, и что якобы я таким образом тоже вмешиваюсь в выборы в Венгрии. Тотальные негодяи!», – добавил киевский зиц-председатель.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить