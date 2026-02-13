«Хочу увидеть, как Томагавки бьют по России» – Линдси Грэм
Вашингтону и его сателлитам пора отказаться от фейковых переговоров с Россией – и начать передавать Украине ракеты «Томагавк».
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов сенатор-республиканец Линдси Грэм, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я не знаю, кто займет место Путина. Но что мы сделали не так в Будапеште? Не делайте этого снова. Мы уже делали это.
Просто, не надо ничего менять. Вот, что бы я сделал: я бы дал понять, что мы будем и дальше поддерживать украинскую армию всеми силами. Мы будем продавать оружие, а вы будете его покупать, так что найдите себе подработку.
Я хочу сделать так, чтобы украинская армия стала самой боеспособной в Европе. И так будет до тех пор, пока Россия не изменится. Это форма сдерживания.
Во-вторых, я хочу разместить там силы быстрого реагирования. Не американские, но в рамках гарантий я хочу дать России понять, что мы вступим в игру при определенных обстоятельствах. Мы, США, будем летать, сражаться и побеждать», – вещал Грэм.
«Моя цель – чтобы после окончания этой войны НАТО стало еще больше, оно стало еще более боеспособным, Украина останется на карте, и за авантюрой Путина не последует авантюра Китая.
Я хочу передать «Томагавки», чтобы они нанесли удар по инфраструктуре, которая нужна Путину для производства беспилотников и всего прочего. Я хочу изменить баланс сил в военной сфере», – добавил американец.
