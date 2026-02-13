Глава шведской дипломатии предложила грабить все суда, выходящие из российских портов

Максим Столяров.  
13.02.2026 22:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 652
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Финляндия и Швеция будут добиваться ужесточения антироссийских санкций – и фактически полной морской блокады российских портов.

Об этом на Мюнхенской конференция по безопасности заявила министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, нужно усилить давление на Россию. И здесь еще многое предстоит сделать.

Я очень расстроена. Должна сказать, что Финляндия и Швеция предложили в рамках 20 пакета санкций полностью запретить все морские перевозки энергоносителей для всех судов, выходящих из российских портов. Потому что энергоносители – основной источник дохода для российской экономики», – сказала Стенергард.

«Однако санкции коснулись только нефти, и нам нужно дождаться решения Большой семерки. Но сейчас у нас нет времени ждать. Мы должны быть в авангарде, и тогда, надеюсь, остальные смогут последовать нашему примеру, потому что нам нужно, чтобы как можно больше стран оказывали давление на Россию.

Кроме того, нужно прекратить импорт удобрений. Это третья по объему статья импорта в ЕС, и есть другие способы обеспечить себя удобрениями», – подытожила она.

