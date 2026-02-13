Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ЕС и его многочисленные наёмники нужны США для того, чтобы Америка оставалась сверхдержавой и могла сама влиять и помогать влиять Евросоюзу.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила еврокомиссар по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле, закон джунглей и право сильного были всегда. И у тех, у кого есть сила, всегда были другие правила. Но даже в джунглях животные сотрудничают друг с другом, и так им проще выживать. И если подумать, то в глобальном масштабе, если взять сверхдержавы, то есть разница: например, Россия вступает в войну в одиночку, потому что у неё нет союзников. Когда Америка вступает в войну, то многие из нас идут с ней, и мы тоже теряем своих людей. То есть, мы нужны вам, чтобы быть этой самой сверхдержавой», – сказала Каллас.