«Закон джунглей работал всегда» – уроженка эстонских болот вознамерилась поменять миропорядок

Вадим Москаленко.  
13.02.2026 20:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 186
 
ЕС и его многочисленные наёмники нужны США для того, чтобы Америка оставалась сверхдержавой и могла сама влиять и помогать влиять Евросоюзу.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила еврокомиссар по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле, закон джунглей и право сильного были всегда. И у тех, у кого есть сила, всегда были другие правила.

Но даже в джунглях животные сотрудничают друг с другом, и так им проще выживать. И если подумать, то в глобальном масштабе, если взять сверхдержавы, то есть разница: например, Россия вступает в войну в одиночку, потому что у неё нет союзников.

Когда Америка вступает в войну, то многие из нас идут с ней, и мы тоже теряем своих людей. То есть, мы нужны вам, чтобы быть этой самой сверхдержавой», – сказала Каллас.

«Потому что с точки зрения экономической мощи, Китай – очень могущественная страна. И в военном плане тоже. Так что разницы между вами и другими сверхдержавами, заключается в союзниках.

Мы готовы бороться за мир, в котором есть какие-то правила. Потому что большинство, или все европейские страны – это небольшие государства. Поэтому нам нужен порядок, основанный на правилах.

Нынешний порядок сложился после Второй мировой войны. И он не подходит современном миру», – добавила эстонка.

