«Закон джунглей работал всегда» – уроженка эстонских болот вознамерилась поменять миропорядок
ЕС и его многочисленные наёмники нужны США для того, чтобы Америка оставалась сверхдержавой и могла сама влиять и помогать влиять Евросоюзу.
Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила еврокомиссар по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«На самом деле, закон джунглей и право сильного были всегда. И у тех, у кого есть сила, всегда были другие правила.
Но даже в джунглях животные сотрудничают друг с другом, и так им проще выживать. И если подумать, то в глобальном масштабе, если взять сверхдержавы, то есть разница: например, Россия вступает в войну в одиночку, потому что у неё нет союзников.
Когда Америка вступает в войну, то многие из нас идут с ней, и мы тоже теряем своих людей. То есть, мы нужны вам, чтобы быть этой самой сверхдержавой», – сказала Каллас.
«Потому что с точки зрения экономической мощи, Китай – очень могущественная страна. И в военном плане тоже. Так что разницы между вами и другими сверхдержавами, заключается в союзниках.
Мы готовы бороться за мир, в котором есть какие-то правила. Потому что большинство, или все европейские страны – это небольшие государства. Поэтому нам нужен порядок, основанный на правилах.
Нынешний порядок сложился после Второй мировой войны. И он не подходит современном миру», – добавила эстонка.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: