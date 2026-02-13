С Киевом давно необходимо поступать так же, как с террористами Кавказа – историк Норин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

России пора заняться системной охотой за сотрудниками СБУ, ГУР и остальных украинских служб, которые готовят теракты в России.

Об этом на канале «Пионер слова» заявил военный эксперт и публицист-историк Евгений Норин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить об исполнителях, то это ресурс очень легко самовоспроизводящийся, потому что условная Дарья Трепова – это не очень умный боеприпас. Но когда мы говорим об организаторах, о планировщиках, о тех, кто занимается какой-то более сложной и тонкой работой – там существует вполне реальная возможность закрутить заколдованные круги в обратную сторону. На Северном Кавказе у нас все стало гораздо лучше идти, когда стали выбивать лидеров быстрее, чем они успевали подготовить себе смену. Когда средний срок жизни амира сократился до 3-4 месяцев, тогда все и пошло хорошо», – отметил Норин.

«Но тут есть важный нюанс: сейчас-то ситуация другая. ГУР, СБУ могут выйти на любого, на моего, не дай бог, соседа или соседку, или на жителя через три дома от меня. То есть… кого надо выбить? Ну хорошо, допустим, мы выбьем нынешнего главу ГУР, но Зеленский его сменит», – оппонировала ведущая.