С Киевом давно необходимо поступать так же, как с террористами Кавказа – историк Норин
России пора заняться системной охотой за сотрудниками СБУ, ГУР и остальных украинских служб, которые готовят теракты в России.
Об этом на канале «Пионер слова» заявил военный эксперт и публицист-историк Евгений Норин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Если говорить об исполнителях, то это ресурс очень легко самовоспроизводящийся, потому что условная Дарья Трепова – это не очень умный боеприпас.
Но когда мы говорим об организаторах, о планировщиках, о тех, кто занимается какой-то более сложной и тонкой работой – там существует вполне реальная возможность закрутить заколдованные круги в обратную сторону.
На Северном Кавказе у нас все стало гораздо лучше идти, когда стали выбивать лидеров быстрее, чем они успевали подготовить себе смену. Когда средний срок жизни амира сократился до 3-4 месяцев, тогда все и пошло хорошо», – отметил Норин.
«Но тут есть важный нюанс: сейчас-то ситуация другая. ГУР, СБУ могут выйти на любого, на моего, не дай бог, соседа или соседку, или на жителя через три дома от меня. То есть… кого надо выбить? Ну хорошо, допустим, мы выбьем нынешнего главу ГУР, но Зеленский его сменит», – оппонировала ведущая.
«Это поменяет в случае системного давления на долгой дистанции. То есть наша задача – угрохать не персонально главу чего-то, а сделать так, чтобы у них начались проблемы с именно обученными кадрами.
Чем их активнее выбиваешь, тем им дольше приходится планировать, и тем выше вероятность ошибки у тех, кто сменился, потому что не успевают накопить опыт.
В любом случае действовать против этих персонажей необходимо. Вспомните, как ликвидировали офицера СБУ, который как раз отвечал за диверсии по нам. То есть, это все решаемо.
Тем более, что сейчас эпоха сменилась, и нам не обязательно даже засылать агента. Можно прислать ему горшок с Геранью супостату, можно прислать ему Искандер, можно прислать ему много чего. Лишь бы знать, куда бить», – подытожил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: