Публичные страдания украинцев в Мюнхене: «Мы замерзаем, а денег дают всё меньше»

Максим Столяров.  
13.02.2026 23:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2021
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


С каждым годом страдания украинцев растут, а западная помощь сокращается.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила посол Украины в Швеции Светлана Залищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С каждым годом страдания украинцев растут, а западная помощь сокращается. Об этом на Мюнхенской...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я хочу сказать несколько слов о реальной ситуации на местах. Финансовая поддержка Украины со стороны США сократилась на 99% по сравнению с прошлым годом. Замороженные активы, к сожалению, находятся в Брюсселе и их не используют для поддержки борьбы Украины. «Томагавки», которые обещали отправить на Украину во время выборов, к сожалению, не летают.

И в то же время у моей лучшей подруги в квартире плюс 5 градусов, а у моей няни уже 4 недели нет отопления, а на улице минус 26.

Вопрос в том, располагает ли Украина сегодня всеми средствами для достижения соглашения, которое будет приемлемо для граждан Украины и для вас. Когда все те меры будут предоставлены Украине?», – с осторожным вызовом спросила Залищук.

Внесенный Россией в список экстремистов и террористов сенатор-республиканец Линдси Грэм попытался спихнуть вину на своих сограждан.

«Украине предстоит принять непростое решение. Вы не сможете выдворить всех россиян. Поэтому я хочу убедиться, что эта сделка не приведет к третьему вторжению, и что вы останетесь независимой и суверенной страной.

Мне жаль, что это происходит недостаточно быстро, но в Америке многие не могут определиться в этом вопросе. Многие задаются вопросом, что мы делаем, я изо всех сил стараюсь им объяснить. Вы изо всех сил стараетесь сражаться», – оправдывался Грэм.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить