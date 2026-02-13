С каждым годом страдания украинцев растут, а западная помощь сокращается.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила посол Украины в Швеции Светлана Залищук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хочу сказать несколько слов о реальной ситуации на местах. Финансовая поддержка Украины со стороны США сократилась на 99% по сравнению с прошлым годом. Замороженные активы, к сожалению, находятся в Брюсселе и их не используют для поддержки борьбы Украины. «Томагавки», которые обещали отправить на Украину во время выборов, к сожалению, не летают.

И в то же время у моей лучшей подруги в квартире плюс 5 градусов, а у моей няни уже 4 недели нет отопления, а на улице минус 26.

Вопрос в том, располагает ли Украина сегодня всеми средствами для достижения соглашения, которое будет приемлемо для граждан Украины и для вас. Когда все те меры будут предоставлены Украине?», – с осторожным вызовом спросила Залищук.