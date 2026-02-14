Глава британской дипломатии допустила взятие на абордаж любого судна «теневого флота» РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лондон будет постоянно искать любую возможность оказать давление на так называемый «теневой флот».

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы будем продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе, ужесточать контроль над поставками нефти и газа, над теневым флотом, доставляющим российскую нефть, – и сохранять это экономическое давление с помощью санкций, в том числе, запрета на предоставление морских услуг. Мы будем усиливать давление на российскую экономику. Она уже сильно пострадала, но нам нужно продолжать оказывать давление», – вещала Купер.

«Так что же, можно ли ожидать, что в ближайшем будущем британские силы возьмут на абордаж судно из теневого флота, связанного с Россией?», – уточнила ведущая.