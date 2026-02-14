Глава британской дипломатии допустила взятие на абордаж любого судна «теневого флота» РФ

Максим Столяров.  
14.02.2026 00:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 111
 
Беспредел, Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Транспорт


Лондон будет постоянно искать любую возможность оказать давление на так называемый «теневой флот».

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила министр иностранных дел Британии Иветт Купер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лондон будет постоянно искать любую возможность оказать давление на так называемый «теневой флот». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы будем продолжать усиливать экономическое давление на Россию, в том числе, ужесточать контроль над поставками нефти и газа, над теневым флотом, доставляющим российскую нефть, – и сохранять это экономическое давление с помощью санкций, в том числе, запрета на предоставление морских услуг.

Мы будем усиливать давление на российскую экономику. Она уже сильно пострадала, но нам нужно продолжать оказывать давление», – вещала Купер.

«Так что же, можно ли ожидать, что в ближайшем будущем британские силы возьмут на абордаж судно из теневого флота, связанного с Россией?», – уточнила ведущая.

«Мы уже оказываем поддержку в борьбе с теневым флотом и будем продолжать это делать. Мы будем искать наиболее эффективные способы, в том числе, с нашим участием, чтобы сохранить это давление, и принять меры против теневого флота.

Это не отказ. Мы будем постоянно искать любую возможность оказать давление на теневой флот», – пообещала она.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить