Глава МИД Украины потребовал в Мюнхене санкций против членов семей участников СВО

Страны западного блока должны отказывать в выдаче виз участникам СВО и членам их семей, а Украине дать достаточно ракет для тотальных обстрелов России.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ожидаем утверждения следующего 20-го пакета санкций. Он будет действительно жестким и болезненным, мы должны истощить российскую экономику и военный потенциал России.

Почему, например, только американская сторона ввела санкции против Роснефти и Лукойла? Мы очень надеемся, что наши европейские союзники тоже введут санкции против Роснефти и Лукойла.

Сейчас самое время запретить въезд и выдачу виз участникам российской агрессии, то есть российским солдатам и членам их семей. Лишить их возможности посещать Европу, Канаду и Америку. Это будет для них действительно болезненно», – вещал Сибига.