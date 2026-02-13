Глава МИД Украины потребовал в Мюнхене санкций против членов семей участников СВО

Максим Столяров.  
13.02.2026 23:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1852
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Страны западного блока должны отказывать в выдаче виз участникам СВО и членам их семей, а Украине дать достаточно ракет для тотальных обстрелов России.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы ожидаем утверждения следующего 20-го пакета санкций. Он будет действительно жестким и болезненным, мы должны истощить российскую экономику и военный потенциал России.

Почему, например, только американская сторона ввела санкции против Роснефти и Лукойла? Мы очень надеемся, что наши европейские союзники тоже введут санкции против Роснефти и Лукойла.

Сейчас самое время запретить въезд и выдачу виз участникам российской агрессии, то есть российским солдатам и членам их семей. Лишить их возможности посещать Европу, Канаду и Америку. Это будет для них действительно болезненно», – вещал Сибига.

«Украина никогда не согласится ни на какие условия, ни на какие инициативы, которые будут противоречить нашей территориальной целостности и суверенитету.

Рецепт очень прост: США должны взять на себя ведущую роль и повысить цену дальнейшей агрессии для России, лично для Путина, лично для его режима. Вот вам санкции, вот вам изоляция, вот вам замороженные активы.

И третий пункт – пакет сдерживающих мер для нас. Чтобы укрепить наши возможности, нашу оборонную промышленность, нашу армию.

Путин должен понимать, к каким последствиям приведет его неконструктивная позиция. Россияне должны понимать последствия: отключение электроэнергии, наши массированные удары, асимметричные атаки. Конечно, мы должны использовать такой симметричный подход, чтобы достичь наших целей», – добавил министр.

