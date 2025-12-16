Пока британское правительство увеличивает расходы на оборону под предлогом борьбы с «российской угрозой», жители королевства умирают от голода.

Об этом, выступая в британском парламенте заявил депутат, член Лейбористской партии Брайан Лейшман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В бюджете на капитальные расходы на оборону выделено 25,9 млрд фунтов стерлингов. Для сравнения, на здравоохранение и социальную помощь выделено 14 млрд фунтов стерлингов, а на жилищное строительство – 9,6 млрд фунтов стерлингов.

В интересах демократии я хочу высказать точку зрения, отличную от тех, что мы уже слышали – граждане Великобритании умирают из-за неравенства и бедности, а не из-за угрозы ядерного удара со стороны другого государства.

Разве этот факт не должен повлиять на приоритетность государственных расходов?» – заявил Лейшман.