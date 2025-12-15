«Мы заставим Москву прекратить игру на время» – немец Мерц

Вадим Москаленко.  
15.12.2025 21:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 515
 
Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европа и США должны объединить усилия по давлению на Россию, чтобы заставит Москву принять условия Запада.

Об этом на встрече со своим украинским подельником Владимиром Зеленским заявил канцлер германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перемирие мы разрабатываем вместе: украинцы, европейцы и американцы. Это так было вчера, и это наш общий успех. Перемирие не должно негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС. Наоборот, это должно нас еще сильнее сплотить!

И перемирие должно сохранять европейскую перспективу Украины и способствовать восстановлению Украины. Это видят одинаково украинцы, европейцы и американцы.

Ключевым остается вопрос, как можно урегулировать вопрос территорий. Ответ на это может дать только украинский народ и украинский президент. Здесь мы также единодушны: Украина сама решает вопрос территориальных уступок», – трепался Мерц.

«Я надеюсь, мы достигнем прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, США и Европой. Одновременно мы хотим заставить Москву закончить игру на время и открыться в сторону перемирия. Поэтому европейцы будут усиливать давление на Россию.

Германия и в дальнейшем будет самым тесным партнером Украины. В нашем бюджете на следующий год предусмотрена большая поддержка для ВСУ.

И сегодня на немецко-украинском форуме мы представили 10-пунктный план сотрудничества украинской и немецкой оборонной индустрии с пользой для обеих сторон.

Сегодня мы будем говорить также о том, как можно достичь баланса между европейской помощью и заказами для европейских фирм», – подытожил немецкий фашист.

