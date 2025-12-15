Европа и США должны объединить усилия по давлению на Россию, чтобы заставит Москву принять условия Запада.

Об этом на встрече со своим украинским подельником Владимиром Зеленским заявил канцлер германии Фридрих Мерц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Перемирие мы разрабатываем вместе: украинцы, европейцы и американцы. Это так было вчера, и это наш общий успех. Перемирие не должно негативно влиять на единство и силу НАТО и ЕС. Наоборот, это должно нас еще сильнее сплотить!

И перемирие должно сохранять европейскую перспективу Украины и способствовать восстановлению Украины. Это видят одинаково украинцы, европейцы и американцы.

Ключевым остается вопрос, как можно урегулировать вопрос территорий. Ответ на это может дать только украинский народ и украинский президент. Здесь мы также единодушны: Украина сама решает вопрос территориальных уступок», – трепался Мерц.