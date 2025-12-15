Запорожский политик: Без Херсона и Одессы Новороссия нежизнеспособна
Для решения проблем с водоснабжением не только на Донбассе, но и в Запорожской области, необходимо выходить к Днепру и освобождать территории до Приднестровья.
Об этом на телеканале «Спас» заявил председатель комитета госуправления заксобрания Запорожской области Максим Зубарев, переживший теракт укро-нацистов в 2023 г. в российском Мелитополе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украинские террористы же подорвали Каховку. Соответственно, мы лишились воды, и у нас только функционируют скважины. Это на самом деле проблема. И без выхода к Днепру и освобождения и Херсона, и Запорожья, и Днепропетровска, и Харькова, и, естественно, Одессы, и выхода на Приднестровье само по себе Русское государство с новыми территориями выжить не сможет», – сказал Зубарев.
На вопрос, какие новые земли должны войти в состав России, он ответил, что опасен «любой аппендицит, который останется».
«Есть много мнений – оставить Западную Украину, зачем они нам нужны и т.д. Но дело в том, что Западная Украина науськиваться Польшей. И, в конце концов, это всё равно взорвётся. Зачем нам это?
Но и надо знать менталитет этих людей, западноукраинцев. Как только война дойдёт до них, они тут же сложат и оружие. Они не хотят, чтобы их бизнес разрушался в Буковеле, хотят, чтобы там всё у них процветало и так далее. То есть война мгновенно закончится. Они могут пожертвовать какими-то «схидняками», восточными людьми.
Уникальность ситуации в том, что за украинскую армию воюют ребята, которые разговаривают на русском, где государство транслирует везде, что все, кто говорит на русском, предатели... Украина – это зазеркалье, где назад означает вперёд и наоборот», – добавил политик.
