Для решения проблем с водоснабжением не только на Донбассе, но и в Запорожской области, необходимо выходить к Днепру и освобождать территории до Приднестровья.

Об этом на телеканале «Спас» заявил председатель комитета госуправления заксобрания Запорожской области Максим Зубарев, переживший теракт укро-нацистов в 2023 г. в российском Мелитополе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские террористы же подорвали Каховку. Соответственно, мы лишились воды, и у нас только функционируют скважины. Это на самом деле проблема. И без выхода к Днепру и освобождения и Херсона, и Запорожья, и Днепропетровска, и Харькова, и, естественно, Одессы, и выхода на Приднестровье само по себе Русское государство с новыми территориями выжить не сможет», – сказал Зубарев.

На вопрос, какие новые земли должны войти в состав России, он ответил, что опасен «любой аппендицит, который останется».