Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейцы продолжают играть с балканскими государствами, маня их перспективой вступления в ЕС, словно морковкой, подвешенной перед мордой ишака.

Накануне стало известно, что Франция без объяснения причин заблокировала открытие 11-й (сельское хозяйство и развитие сельских районов) и 13-й (рыболовство) глав процесса интеграции Черногории в Евросоюз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Демарш Франции произошёл через сутки после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости начала подготовки соглашения о вступлении Черногории в ЕС.

Сербский депутат черногорской Скупщины Милан Кнежевич считает, что необъяснимое поведение Франции связано с лоббизмом соседней Хорватии, которая имеет территориальные и имущественные претензии к Черногории, а также требует репараций за «агрессию 1991 года» (участие черногорских резервистов в составе Югославской Народной Армии в операции против хорватских неоусташеских формирований).

«Мне порой кажется, что мы имеем шанс войти в Объединённые Арабские Эмираты раньше, чем в ЕС, а столицей Черногории является Загреб», – сыронизировал он.

Черногория планировала закрыть пять глав переговорного процесса к концу этого года. Подгорице оставили небольшой люфт надежды: 16 декабря состоится встреча министров ЕС, где примут окончательное решение, будут ли закрыты все предложенные Черногорией главы или две из них так и останутся заблокированными.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами. Политика властей нацелена на их ассимиляцию с целью недопущения возврата лимитрофа в состав Сербии в будущем.

По иронии, Россия первой из великих держав признала «незалежность» Черногории.

Во времена Российской империи Петербург дотировал значительную часть бюджета Черногории.