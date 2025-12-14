В Киеве требуют внести в укро-конституцию Кубань, Курскую и Белгородскую области

Вадим Москаленко.  
14.12.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1127
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киев прикрывается конституцией и военным положением, чтобы не поднимать вопрос отказа от территорий.

Об этом на канале «ProUA» заявил председатель Наблюдательного совета Киево-Могилянской академии Геннадий Зубко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Согласно нашей конституции, невозможен отказ ни от каких территорий. Для этого или нужно вносить изменения в конституцию через Верховную раду, а это невозможно. Поэтому нельзя обсуждать никакой отказ от территорий», – рассуждал Зубко.

В свою очередь, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак предложил выставить конституционные претензии на Кубань и другие регионы России.

«Есть такая логика, что мы должны оставить какие-то территории, потому что Россия внесла их в свою конституцию – Херсонскую, Запорожскую области, и все остальные.

Нет проблем, сделаем зеркальный шаг: внесём в конституцию Украины Кубань, Курскую и Белгородскую области. Действительно исторически украинские земли – сходите в село и посмотрите, на каком языке общаются люди, какие блюда готовят, и какие песни поют после третьей кружки.

По Конституции Украины нельзя проводить выборы или референдум, так что это невозможно. Значит, и обсуждать такие пункты бессмысленно, они ни о чём», – добавил Новак.

