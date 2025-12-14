Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Десятибальный шторм» из последних военно-политических событий наглядно демонстрирует, что «план Трампа» из 28 пунктов невыгоден ни России, ни Киеву, ни Европе.

Об этом на канале иноагента Александра Шелеста заявила российская либеральная журналистка Юлия Латынина (также признана иноагентом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Она согласилась с мнением, что все мирные инициативы – это «говорильня и отвлечение внимания, и никто на это не пойдёт».

«Потому что мы видим, что довольно хлипкий мир из 28 пунктов Трампа, невыгоден России, потому что когда какая-то сторона наступает и имеет стратегический успех, то, естественно, ей не выгодно останавливаться. Чтобы она остановилась, ей нужно предложить какие-то достаточно большие морковки, которых, на мой взгляд, план Трампа не предлагает. А те морковки, которые он предлагает, он предложит и через несколько месяцев. Соответственно, с одной стороны, это невыгодно России, с другой стороны, это невыгодно Зеленскому, потому что пока война идёт, колесо едет, не надо избираться, имеешь внешний общак, имеешь золотой унитаз… То есть, просто, все карты против. А с третьей стороны, это невыгодно Европе, которая не сильно может помочь Украине, но зато сильно может нагадить Трампу, чем она, собственно, и занимается», – сказала Латынина.