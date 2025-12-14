Работники «Международного красного креста» в России «сливают» информацию о беженцах спецслужбам Украины.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал живущий в Брянске журналист Антон Кривенюк.

«Мне написали несколько человек, беженцев с Украины, попросили помочь рассказать об их проблеме. Эти люди в разные периоды времени после начала СВО оказались в России, в Брянской области. Разумеется, оказались в сложных условиях – без жилья, без еды, с детьми.

Именно в такой ситуации беженцы могут рассчитывать на помощь Международного Красного Креста (МККК). МККК не оказывает никакую помощь, не имея личных персональных данных получателей. Соответственно, в распоряжении организации оказались данные сотен беженцев, если мы говорим в масштабах одной только Брянской области РФ. Это не только паспортные данные, это сведения о работе, деятельности и состоянии здоровья беженцев в довоенный период.

Прошло совсем немного времени – и на беженцев по разным каналам связи начали выходить представители украинских спецслужб и ВСУ.

Вербовка, аналитика, предложения об организации терактов, слежка, фотографирование, видеозапись военных объектов, шантаж (у многих остались близкие на Украине) и все прочее.

Переданные в МКК данные помогли установить украинским спецслужбам домашние адреса беженцев, их ближайший родственный круг, определить места работы, детали жизни этих людей, создав в каждом случае многовекторную систему давления.

Как данные могли оказаться в распоряжении украинской стороны, если ими обладал только МККК? Даже если международным организациям не нравится маршрут миграции беженцев, происходящее – беспрецедентный случай», – отметил он.