Российский газ продолжает поступать в Европу на радость китайцам — эксперт

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 19:58
  (Мск) , Москва
Холодная зима заставила европейцев увеличить закупки газа – и в результате весь СПГ, добытый на Ямале в январе, был доставлен в Европу, но под видом не российского.

Об этом эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом, по его словам, работает на полную мощность и «Турецкий поток»:

«Турецкий поток», да, пока он работает, причём с перевыполнением планов. Да, за январь весь СПГ, произведённый на Ямале, доставлен в Европу. При этом он был не российским газом. Напомню, что в проекте Ямал-СПГ есть акционеры из Франции – «Total Energy». Есть государственная компания Китая, есть китайский фонд «Шёлкового пути», они имеют полное право забирать свои дивиденды продукции и поставлять куда угодно.

Так что, я думаю, если в февральской статистике будет опубликовано, что сжиженный природный газ поступает из Китая – ну, так бывает».

Эксперт также отметил, что не удалось Европе и диверсифицировать поставки газа. После отказа от российского топлива, одновременно упало и европейское потребление в целом:

«Если говорить об их независимости от российского газа, да, конечно, объём поставок значительно снизился, и приблизительно на тот же объём, на который снизились поставки российского газа, снизился объём потребления. Если это называется замещением, я, наверное, что-то не понимаю.

Были ещё замечательные европейские министры, которые заявляли, что отказ от российского газа — это обеспечение диверсификации. Чёрное — это белое, мир — это война, ну и так далее…».

