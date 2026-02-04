Экс-спикер-тягнибоковец: Русские одним ударом сеют панику и на фронте, и в тылу
Ошибочно полагать, что российские удары по украинской энергетике не являются проблемой для ВСУ.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, представитель запрещенной в РФ партии «Свобода», а ныне сержант ВСУ Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая предположила, что у Росси есть агентурные данные об усталости украинского общества от войны, а потому ВС РФ концентрируются на ударах по энергетике, чтобы усилить тенденцию.
Кошулинский частично согласился с этим мнением, но добавил, что такие удары преследуют и военные цели.
«Ведь, например, электроэнергия – это же поставки и производство. То есть и производство останавливается. А производство – это тоже все для фронта. Это производство, например, тех же необходимых деталей для ракет, для пушек, для снарядов, для FPV-дронов и так далее. То есть они одним ударом сеют панику, пытаются посеять панику, уныние – и остановить производственный процесс всего необходимого для фронта. Это их задача, которую они выполняют», – сказал экс-спикер Рады.
Он добавил, что такого рода последствия наступают и в результате ударов по подконтрольным Киеву угольным шахтам.
«Они же рассчитывают, что если останавливается шахта, соответственно, она не будет поставлять уголь на ТЭС, соответственно, ТЭС не будет производить электроэнергию. Соответственно, и те последствия, которые мы только что с вами проговорили – это паника, уныние, какое-то общественное неповиновение, плюс остановка производства всего необходимого для ВСУ», – заявил Кошулинский.
