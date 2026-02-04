Россия создает большой котел под Запорожьем, – тревога русофоба Рёпке

Анатолий Лапин.  
04.02.2026 14:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1967
 
Дзен, Запорожье, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Россия продвигается на Запорожском направлении, создавая предпосылки для создания котла в районе Орехова.

Об этом в эфире видеоблога Bild заявил немецкий военный обозреватель-русофоб Юлиан Рёпке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия продвигается на Запорожском направлении, создавая предпосылки для создания котла в районе Орехова. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему именно с востока наступают на Запорожье? На это есть две причины. С одной стороны, конечно, всё дело в тактических успехах, которые есть…

Гуляйполе был последним маленьким городком, который был захвачен здесь, который сейчас находится под контролем России

Русские здесь осуществляют огромное большое клещевое движение. После потери Гуляйполя у нас остался только один город, в котором когда-то проживало 15 тысяч человек. На юге – Орехов, который находится под украинским контролем…

Русские приняли «план Б» — не наступать с юга в лоб, а наступать с востока, пытаться обойти.

Если мы посмотрим на западную часть, здесь Степногорск, который, по крайней мере, частично захвачен. И всё это, конечно, снова закончится большим полукипящим котлом, по крайней мере, для Орехова и для Камышевахи…

Если до этого дойдёт, то есть, если русским удастся взять эту область под контроль, то это будет следующим и большим событием», – вангует Рёпке.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить