IT-предприниматель: Огромное количество программ провалено, а виновных – отправляют на повышение

Китай смог осуществить импортозамещение в IT-сфере за счёт политической воли и принципиальной позиции. В России же провалившие задачи лица зачастую получают лишь повышение.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил известный IT-предприниматель Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас огромное количество программ провалены, не выполнены, куда-то делись – и ни с кого не спросили! У нас до сих пор есть номенклатура, которая от провала к провалу триумфально идёт, всё время повышаясь в статусе. В Китае – если ты эти 25% импортозамещения в год не выполнил, с тебя спросят», – сказал Ашманов.

В качестве примера принципиальности он привел историю создателя Alibaba Group Джека Ма.

«Он попытался в WeChat создать микрокредитную организацию, которая бы начала собирать как не в себя бабки с китайцев. А китайцы очень азартные, они бы точно повелись на микрокредиты. Старшие товарищи сказали: «так нельзя, мы это всё строили не чтобы раздевать наших бедных китайцев». Он в Гонконге на конференции высказался в духе, что «старики не понимают новую эпоху». Приехал в Китай – и на настоящий день исчез», – привёл пример Ашманов.