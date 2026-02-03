Скоро последуют массовые атаки российских морских дронов – ВСУшник
Россия уже начала применять морские дроны, со временем этом может стать крайне опасным фактором для Украины.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Милитарный» заявил командир 443 отдельного морского дивизиона Neptun Shadow 9-й бригады СБС Украины с позывным «Вельбот».
Он напомнил, что первый такого рода дрон ВС РФ применили еще для удара по мосту в Одесской области. При этом гость эфира говорит, что пока русские масштабно такого рода оружие не задействуют.
«Я думаю, что они наращивают мощности, учатся, а там увидим», – добавил ВСУшник.
Ведущая заметила, что, судя по воздушным дронам, Россия достаточно быстро адаптируется под новые реалии войны.
«Это большая угроза, и не нужно их недооценивать. Если они еще не применили, то не надо недооценивать и считать, что они не могут этого сделать. Мы это прекрасно видим по их обстрелам наших гражданских городов, что они могут подготовиться и нанести нам нормальный ущерб. Поэтому недооценивать их не нужно», – предупредил боевик.
У него спросили, что внутри морских дронов, которые начинает применять Россия, поинтересовавшись, не копируют ли русские украинские наработки.
«Мы ничего космического в Украине не сделали. Мы просто смогли собрать некоторые компоненты, которые уже были в мире в одну целую компоненту, в блок управления – и между собой соединить. То есть мы не придумали атомный реактор, мы не придумали ничего… Поэтому они [русские] так же это могут сделать», – резюмировал ВСУшник.
