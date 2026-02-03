Скоро последуют массовые атаки российских морских дронов – ВСУшник

Игорь Шкапа.  
03.02.2026 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 742
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия уже начала применять морские дроны, со временем этом может стать крайне опасным фактором для Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Милитарный» заявил командир 443 отдельного морского дивизиона Neptun Shadow 9-й бригады СБС Украины с позывным «Вельбот».

Россия уже начала применять морские дроны, со временем этом может стать крайне опасным фактором...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он напомнил, что первый такого рода дрон ВС РФ применили еще для удара по мосту в Одесской области. При этом гость эфира говорит, что пока русские масштабно такого рода оружие не задействуют.

«Я думаю, что они наращивают мощности, учатся, а там увидим», – добавил ВСУшник.

Ведущая заметила, что, судя по воздушным дронам, Россия достаточно быстро адаптируется под новые реалии войны.

«Это большая угроза, и не нужно их недооценивать. Если они еще не применили, то не надо недооценивать и считать, что они не могут этого сделать. Мы это прекрасно видим по их обстрелам наших гражданских городов, что они могут подготовиться и нанести нам нормальный ущерб. Поэтому недооценивать их не нужно», – предупредил боевик.

У него спросили, что внутри морских дронов, которые начинает применять Россия, поинтересовавшись, не копируют ли русские украинские наработки.

«Мы ничего космического в Украине не сделали. Мы просто смогли собрать некоторые компоненты, которые уже были в мире в одну целую компоненту, в блок управления – и между собой соединить. То есть мы не придумали атомный реактор, мы не придумали ничего… Поэтому они [русские] так же это могут сделать», – резюмировал ВСУшник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить