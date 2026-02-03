Скоро последуют массовые атаки российских морских дронов – ВСУшник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия уже начала применять морские дроны, со временем этом может стать крайне опасным фактором для Украины.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Милитарный» заявил командир 443 отдельного морского дивизиона Neptun Shadow 9-й бригады СБС Украины с позывным «Вельбот».

Он напомнил, что первый такого рода дрон ВС РФ применили еще для удара по мосту в Одесской области. При этом гость эфира говорит, что пока русские масштабно такого рода оружие не задействуют.

«Я думаю, что они наращивают мощности, учатся, а там увидим», – добавил ВСУшник.

Ведущая заметила, что, судя по воздушным дронам, Россия достаточно быстро адаптируется под новые реалии войны.

«Это большая угроза, и не нужно их недооценивать. Если они еще не применили, то не надо недооценивать и считать, что они не могут этого сделать. Мы это прекрасно видим по их обстрелам наших гражданских городов, что они могут подготовиться и нанести нам нормальный ущерб. Поэтому недооценивать их не нужно», – предупредил боевик.

У него спросили, что внутри морских дронов, которые начинает применять Россия, поинтересовавшись, не копируют ли русские украинские наработки.