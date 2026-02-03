Украинские политики должны пойти на «непопулярное» решение и подписать мирное соглашение, чтобы на территорию «незалежной» могли зайти войска НАТО.

Об этом в Верховной раде заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хотим не только завершения этой войны, мы думаем о будущем, и чтобы мир был продолжительным, чтобы дети росли в свободе, смотрели в будущее и строили великую нацию.

И ради этого, Украине нужна мощная поддержка. Европа, Канада и США выразили свою готовность предоставить некоторые гарантии безопасности. Коалиция желающиъ достигает успехов в проектировании этих гарантий.

Как только будет достигнуто мирное соглашение – сразу появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и корабли на море. Остальные члены НАТО будут помогать другими средствами, что тоже очень важно», – сказал Рютте.