Рютте: Давление на «теневой флот» даёт результаты. Как только достигнем перемирия – на Украину зайдут войска НАТО
Украинские политики должны пойти на «непопулярное» решение и подписать мирное соглашение, чтобы на территорию «незалежной» могли зайти войска НАТО.
Об этом в Верховной раде заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы хотим не только завершения этой войны, мы думаем о будущем, и чтобы мир был продолжительным, чтобы дети росли в свободе, смотрели в будущее и строили великую нацию.
И ради этого, Украине нужна мощная поддержка. Европа, Канада и США выразили свою готовность предоставить некоторые гарантии безопасности. Коалиция желающиъ достигает успехов в проектировании этих гарантий.
Как только будет достигнуто мирное соглашение – сразу появятся вооружённые силы, самолёты в воздухе и корабли на море. Остальные члены НАТО будут помогать другими средствами, что тоже очень важно», – сказал Рютте.
«Но для того, чтобы добиться этого мирного соглашения, Украине придётся пойти на тяжёлый выбор. Но вы должны помнить, что каждая принесённая вами жертва, каждая потерянная жизнь, они не повторяться скоро, и мир будет долгосрочным.
Подписанные документы должны будут выполняться всеми большими странами. Мы бы не хотели второго «Будапештского меморандума» или «Минска».
Давление на теневой флот России также даёт результаты, так что мы будем продолжать оказывать давление. Как и продолжать поддержку Украины», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: