Каллас: «Наша цель – ограничить армию и ядерный арсенал России»
Евросоюз не позволит антироссийской войне закончиться, потом что его целью является фактическая капитуляция России.
Об этом на Форуме безопасности в Осло заявила верховная представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Проблема в том, что сейчас на украинцев оказывается сильное давление, их вынуждают пойти на очень тяжелые уступки, потому что они действительно хотят, чтобы эта война закончилась. Это искажает картину происходящего и уводит от сути проблемы.
За последние 100 лет Россия напала как минимум на 19 стран, на некоторые из них по 3-4 раза. Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому вопрос в том, как сделать так, чтобы эта война не продолжилась и не перекинулась на другие страны», – повторяла скандальные штампы Каллас.
«Значит, нужно добиться уступок от российской стороны, ограничить их военный бюджет, численность армии и так далее, а также ядерное вооружение. Это позволит устранить угрозу, а также привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления.
Но об этом пока не говорят. Конечно, русские понимают, что зачем им вести переговоры с европейцами, если американцы выдвигают им максимальные требования, хотя они даже не одержали военную победу. Если мы скажем, что они должны вести переговоры с нами, потому что мы хотим, чтобы они пошли на уступки, то зачем им это?
Сейчас наш подход заключается в том, что нужно усилить давление на Россию, чтобы она перестала делать вид, что ведет переговоры и начала вести их по-настоящему», – подытожила она.
