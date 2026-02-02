«Раздули нарратив!»: украинцы отказываются быть героями и посылают государство на три буквы – галичанин-русофоб

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Раздутый нарратив о героизме украинской нации оказался не только ошибочным, но и вредным.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Анализируй» заявил львовский журналист-русофоб Остап Дроздов.

По его словам, с 2022 года была выбрана тактика представлять украинцев стойкими героями.

«Это перекрывается совершенно теперь уже токсичным, неправильным и вредным нарративом раздутым, преувеличенным значительно – о героизме, о непоколебимости и так далее. Потому что эти вещи очень святые. Их юзать нельзя. От того, что их часто юзают, это просто превращается в обыденную норму, они теряют свою сакральную ценность. Когда от человека ты требуешь каждую минуту быть героем, он тебя на второй день пошлет на три буквы при слове герой. Потому что так работает человеческая психика от передоза. У нас пошел передоз собственным нарративом», – признал русофоб.

Он повторил ранее высказанную им мысль, что и перед Западом Украине следовало больше прибедняться, не пытаться представить себя героями.