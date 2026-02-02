Киевский философ: Львовские квартиры заселят поляки и американские евреи

Игорь Шкапа.  
02.02.2026 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 448
 
Дзен, ЕС, Львов, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Украина


Для украинцев, стремящихся в ЕС, станут неприятным открытием нормы, которые функционируют в этом объединении.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский доктор философии Андрей Баумейстер.

Для украинцев, стремящихся в ЕС, станут неприятным открытием нормы, которые функционируют в этом объединении....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он признал, что обычный украинец мечтает, что его страна вступит в ЕС, но предупреждает, что эти мечты могут разбиться о жесткую реальность.

«Например, реституция – жёсткая правовая регуляция, европейские налоги, какие-то жесточайшие вещи, более или менее открытость того, что ты делаешь, более прозрачные, но стабильные социальные лифты. То есть кардинальная смена архитектуры не только государственной, но и бизнеса, социальной жизни.

Я во Львове должен отдать свою прекрасную квартиру в центре – объявившемуся собственнику польскому или еврею, который где-то в Америке живёт: «Это моя квартира». Или отдать значительную часть своих доходов, если ты хорошо, зарабатываешь до 47%. Причём двойное налогообложение, подоходный налог и НДС параллельно – это громадное налоговое бремя для европейцев», – предупредил Баумейстер.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить