Киевский философ: Львовские квартиры заселят поляки и американские евреи

Для украинцев, стремящихся в ЕС, станут неприятным открытием нормы, которые функционируют в этом объединении.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский доктор философии Андрей Баумейстер.

Он признал, что обычный украинец мечтает, что его страна вступит в ЕС, но предупреждает, что эти мечты могут разбиться о жесткую реальность.

«Например, реституция – жёсткая правовая регуляция, европейские налоги, какие-то жесточайшие вещи, более или менее открытость того, что ты делаешь, более прозрачные, но стабильные социальные лифты. То есть кардинальная смена архитектуры не только государственной, но и бизнеса, социальной жизни.

Я во Львове должен отдать свою прекрасную квартиру в центре – объявившемуся собственнику польскому или еврею, который где-то в Америке живёт: «Это моя квартира». Или отдать значительную часть своих доходов, если ты хорошо, зарабатываешь до 47%. Причём двойное налогообложение, подоходный налог и НДС параллельно – это громадное налоговое бремя для европейцев», – предупредил Баумейстер.