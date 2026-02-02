Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинском обществе сегодня не хватает людей, вовлеченных в войну, поэтому нужно делать ставку на детей – и воспитывать их в ненависти к России.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевской антироссийской пропагандистской Натальей Мосейчук заявил экс-депутат Верховной рады, командир карательного нацистского батальона «Днепр-1», полковник ВСУ Юрий Береза.

«30% населения Украины – это кто в войне. Это непосредственно, кто уже погиб, искалечен, в окопах, их семьи, кто воюет на заводах, на информационном фронте. Нас всего, к сожалению, 30%. 30% – это те, кто нас поддерживают на диванах крепко. 30% – это ждуны, куда повернется. И 10% – чистые предатели, которые просто ждут, когда они [русские] придут», – считает нацист.

Он говорит, что когда число вовлеченных в войну вырастет до 50%, появится шанс на победу, но признает, что пока набрать необходимую цифру не получается – и уверен, что делать ставку надо на детей, рассказав, как проводит такую работу с днепропетровскими студентами.

«Я ломаю их через колено. Я позволяю себе: на собачьем языке со мной не разговаривать. Это я перегибаю, перегибаю», – описывает нацист реалии своей преподавательской деятельности.

Он говорит, что ему удалось заставить одну из русскоязычных студенток, которая изначально даже не хотела общаться на мове, но теперь ее мечты уничтожить Россию.