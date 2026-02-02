Комбат-нацист: «Мои дети мечтают бросить атомную бомбу на Москву»
В украинском обществе сегодня не хватает людей, вовлеченных в войну, поэтому нужно делать ставку на детей – и воспитывать их в ненависти к России.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевской антироссийской пропагандистской Натальей Мосейчук заявил экс-депутат Верховной рады, командир карательного нацистского батальона «Днепр-1», полковник ВСУ Юрий Береза.
«30% населения Украины – это кто в войне. Это непосредственно, кто уже погиб, искалечен, в окопах, их семьи, кто воюет на заводах, на информационном фронте. Нас всего, к сожалению, 30%. 30% – это те, кто нас поддерживают на диванах крепко. 30% – это ждуны, куда повернется. И 10% – чистые предатели, которые просто ждут, когда они [русские] придут», – считает нацист.
Он говорит, что когда число вовлеченных в войну вырастет до 50%, появится шанс на победу, но признает, что пока набрать необходимую цифру не получается – и уверен, что делать ставку надо на детей, рассказав, как проводит такую работу с днепропетровскими студентами.
«Я ломаю их через колено. Я позволяю себе: на собачьем языке со мной не разговаривать. Это я перегибаю, перегибаю», – описывает нацист реалии своей преподавательской деятельности.
Он говорит, что ему удалось заставить одну из русскоязычных студенток, которая изначально даже не хотела общаться на мове, но теперь ее мечты уничтожить Россию.
«Первая мечта – создать атомную бомбу. Вторая – договориться с Юрием, тот бросит ее на Москву. Ну разве мы не победим с такими», – радуется Береза.
