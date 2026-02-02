«Не допустим!» – Луценко признал, что любые выборы смертельны для бандеровской Украины

Вадим Москаленко.  
02.02.2026 17:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 622
 
Украинские нацисты не допустят проведения выборов с помощью электронного голосования, потому что тогда победу может одержать пророссийский кандидат.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский сейчас занимается планами своего переизбрания. Он прекрасно понимает, что в нормальных условиях при действующем законодательстве, он этого сделать не сможет. Все серьёзные агентства говорят: во втором туре он проигрывает 65 на 35.

Соответственно, он хочет другие выборы, не такие, как в законодательстве. Поэтому он предлагает мирный план провести через референдум. Но чтобы референдум состоялся, нужно минимум 50% + 1 голос от списка. В списке 30 миллионов избирателей, на Украине придут 10 миллионов. Где взять остальных? Электронным голосованием.

Но так он рискует нарваться на огромную опасность. Путин это услышал, и сказал, что у него есть 8-10 миллионов украинцев, которые также хотят голосовать на всех ваших кампаниях.

Вот тогда произойдёт план Путина – захватить Украину без боя. Потому что у нас 10 миллионов придут голосовать, и Путин 10 миллионов нарисует, то Медведчук имеет все шансы. Особенно учитывая украинскую пятую колонну, которая, к сожалению, до сих пор существует», – рассуждал Луценко.

«Поэтому этот план уже пошёл по ветру, никаких мирных переговоров уже нет. Но мы должны помнить, что сохраняется такая опасность от планов Зеленского, который думает не о победе над Путиным, а о своей победе на выборах – это и есть проблема», – добавил экс-генпрокурор.

По его мнению, заключать мир должна только Верховная рада, умолчав при этом, что нынешний состав украинского парламента состоит целиком из «партии войны».

