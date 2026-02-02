Украинская власть – это «шайка мародёров», которая делает всё, чтобы затянуть войну.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если всё правильно подсчитать, то надо было соглашаться на предложения Трампа. Мы гораздо больше потеряли за эти полгода, за этот год, с тех пор, как Трамп выкатил эти предложения. «Овальный кабинет», да. Представляете, у нас бы уже давно были бы выборы, уже давно другой бы президент был. Сколько они, эти «Миндичи», за это время наморадёрили?..

Мы продолжаем терять Днепропетровскую и Запорожскую области, хотя речь шла о Донецкой в начале. Если подходить трезво к ситуации, надо было соглашаться на условия, которые выработал Трамп. По итогу, мы, помимо того, что потеряем Донецкую область, потеряем ещё хренову кучу областей», – рассуждал «Грин».