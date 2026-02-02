Офицер ВСУ: «Нам стоило соглашаться на условия Трампа. Потеряем ещё кучу областей»
Украинская власть – это «шайка мародёров», которая делает всё, чтобы затянуть войну.
Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев (Арти Грин), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если всё правильно подсчитать, то надо было соглашаться на предложения Трампа. Мы гораздо больше потеряли за эти полгода, за этот год, с тех пор, как Трамп выкатил эти предложения. «Овальный кабинет», да. Представляете, у нас бы уже давно были бы выборы, уже давно другой бы президент был. Сколько они, эти «Миндичи», за это время наморадёрили?..
Мы продолжаем терять Днепропетровскую и Запорожскую области, хотя речь шла о Донецкой в начале. Если подходить трезво к ситуации, надо было соглашаться на условия, которые выработал Трамп. По итогу, мы, помимо того, что потеряем Донецкую область, потеряем ещё хренову кучу областей», – рассуждал «Грин».
«Геостратегически нам давно надо было закончить эту войну. Но шайка мародёров не идёт по этому пути – и устраивает эти истерики в «овальном кабинете», а наш плебс этому аплодирует. Эта игра не в интересах Украины, насколько я умею считать», – добавил экс-укро-офицер.
