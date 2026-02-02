США испытывают обезоруживающие Россию средства новой войны — полковник СВР

В рамках подготовки к будущим войнам, США испытывают новые технологии и готовят оружие, основанное на новых принципах. Речь идет, в том числе, о до-ядерном оружии, способном либо сделать бесполезным ответный ядерный удар, либо нанести критическое поражение, используя малогабаритное вооружение.

Об этом в эфире видеоблога Smarent Pro заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы жили долгое время с иллюзией, что наш ядерный зонтик, он настолько страшен, что вообще с ним ничего нельзя сделать. Просто все испугаются – и не будут нам к нам близко подходить. На самом деле происходит революция в военном деле, ядерный зонтик остаётся, но порог допустимого, прежде чем ядерное оружие будет использовано, поднялся очень высоко. И более того, сейчас и у американцев, и у всех остальных, я думаю, самый главный вопрос: а каким образом можно сделать так, чтобы вести войну на победу, не доводя до ядерного столкновения с одной стороны, а с другой стороны, – а можно ли, как-то используя новые технологии, просто обнулить ядерный потенциал. Если раньше это было невозможно, то теперь такие попытки уже были сделаны. Вот, помните, операция «Паутина», когда ударили по нашим аэродромам? Кроме того, сейчас американцы работают активно над системами контроля и управления войсками, в том числе вот знаете такой «Палантир», наверняка слышали, да? То есть с использованием искусственного интеллекта использовать коммуникационную инфраструктуру, чтобы её просто отключить…», — заметил он.