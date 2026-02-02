США испытывают обезоруживающие Россию средства новой войны — полковник СВР

Анатолий Лапин.  
02.02.2026 16:16
  (Мск) , Москва
В рамках подготовки к будущим войнам, США испытывают новые технологии и готовят оружие, основанное на новых принципах. Речь идет, в том числе, о до-ядерном оружии, способном либо сделать бесполезным ответный ядерный удар, либо нанести критическое поражение, используя малогабаритное вооружение.

Об этом в эфире видеоблога Smarent Pro заявил вернувшийся по обмену в Россию из американского плена полковник СВР в отставке Андрей Безруков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы жили долгое время с иллюзией, что наш ядерный зонтик, он настолько страшен, что вообще с ним ничего нельзя сделать. Просто все испугаются – и не будут нам к нам близко подходить.

На самом деле происходит революция в военном деле, ядерный зонтик остаётся, но порог допустимого, прежде чем ядерное оружие будет использовано, поднялся очень высоко. И более того, сейчас и у американцев, и у всех остальных, я думаю, самый главный вопрос: а каким образом можно сделать так, чтобы вести войну на победу, не доводя до ядерного столкновения с одной стороны, а с другой стороны, – а можно ли, как-то используя новые технологии, просто обнулить ядерный потенциал.

Если раньше это было невозможно, то теперь такие попытки уже были сделаны. Вот, помните, операция «Паутина», когда ударили по нашим аэродромам?

Кроме того, сейчас американцы работают активно над системами контроля и управления войсками, в том числе вот знаете такой «Палантир», наверняка слышали, да? То есть с использованием искусственного интеллекта использовать коммуникационную инфраструктуру, чтобы её просто отключить…», — заметил он.

«Кроме этого, появятся в ближайшее время ещё и другие технологии. И сейчас идут как раз вот эксперименты по передаче энергии на расстояние, и использование космоса, и субкритическое ядерное оружие. Это использование химических процессов, не ядерного взрыва, а химического взрыва обыкновенного, но с ядерными материалами, которое даёт что-то между ядерным взрывом и конвенциальным. Это значит, что небольшой заряд, который вы завезёте куда-нибудь на базу флота теми же дронами или кто-то донесёт в сумочке, может просто уничтожить всю базу», — отметил Безруков.

