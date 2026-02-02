Экс-генпрокурор Украины объяснил, почему блэкаут так выгоден Зе-банде
Четыре года войны украинская власть никак не готовилась к возможному блэкауту, потому что рассчитывала, что российские удары заметут следы их воровства.
Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почему на Украине случился блэкаут? Напомню, ещё в 22 году родилась программа защиты двух десятков ключевых энергетических площадок от ударов противника.
На это требовалось 80 миллиардов гривен, союзники выделили нам 20. И в результате, именно на такую сумму, всего на четверть, работу выполнили. Защита закончена только у считанных единиц объектов.
Сегодня энергетическая дорога жизни для Киева проложена через Чернигов, из Ровенской АЭС перегоняют энергию, потому что остальные объекты уничтожены.
И нынешний вице-премьер Кулеба за весь прошлый год палец о палец не ударил. В результате наши объекты не защищены, и в Киеве нет электроэнергии», – сказал Луценко.
«Города тоже не все подготовились нормально. Но в некоторые города завезли достаточно генераторов, а в некоторые – не завезли. Это вторая причина. Третья причина – у нас разговоры об «антишахедном поясе» ведутся с 22 года, но его до сих пор нет.
На самом деле, они этим ничем не занимались, в расчёте, что война всё спишет. Провели всего половину работ, завысили цены, через Миндича украли.
И расчёт на то, что прилетит ракета, и никакая экспертиза уже не скажет, сколько украли. Именно поэтому мы имеем не защищённую энергетику – потому что система Миндича была направлена на заработок», – добавил он.
