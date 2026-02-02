Экс-генпрокурор Украины объяснил, почему блэкаут так выгоден Зе-банде

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Четыре года войны украинская власть никак не готовилась к возможному блэкауту, потому что рассчитывала, что российские удары заметут следы их воровства.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил экс-глава МВД и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, участвовавший в войне с Россией, но затем списавшийся из ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему на Украине случился блэкаут? Напомню, ещё в 22 году родилась программа защиты двух десятков ключевых энергетических площадок от ударов противника. На это требовалось 80 миллиардов гривен, союзники выделили нам 20. И в результате, именно на такую сумму, всего на четверть, работу выполнили. Защита закончена только у считанных единиц объектов. Сегодня энергетическая дорога жизни для Киева проложена через Чернигов, из Ровенской АЭС перегоняют энергию, потому что остальные объекты уничтожены. И нынешний вице-премьер Кулеба за весь прошлый год палец о палец не ударил. В результате наши объекты не защищены, и в Киеве нет электроэнергии», – сказал Луценко.