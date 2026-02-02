СБУ схватила белорусскую Мата Хари – любимицу нациста-боевика

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

СБУ арестовала белорусскую разведчицу Инну Кардаш, которой удалось устроиться на работу в ГУР.

Об этом сообщает телеканал «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще в 2016 году на Минских переговорах Кардаш познакомилась с главой информагентства «Интерфакс-Украина» Александром Мартыненко, который устроил ее белорусским собкором телеканала «112».

Кардаш активно освещала события Беломайдана в 2020 году, а после этого, сославшись на то, что ее жизни грозит опасность, переехала на Украину и устроилась в «Интерфакс».

Мартыненко предоставил ей машину с водителем и дом в Конча-Заспе. Он брал симпатичную белоруску на неофициальные встречи с руководством страны и дипломатами, в поездки за рубеж.

По данным СБУ, особый интерес Кардаш проявляла к китайскому посольству.

После смерти Мартыненко в 2024 году Кардаш устроилась на работу в ГУР. Тогда же она завела себе нового любовника – командира одной из банд наемников в составе ВСУ. Она попыталась его завербовать, чтобы выяснить каналы, по которым наемники попадают на Украину. Боевик не сдал любовницу, потому что был в нее влюблен.

Сама же Кардаш, как сообщает СБУ, называла вояка в отчетах «мой лох».

Белоруске грозит 15 лет тюрьмы, однако, скорее всего, ее обменяют. Украинские пропагандисты уже просят за шпиона Дениса Ивашина, осужденного в 2021 году за измену государству в Белоруссии на 13 лет тюрьмы.