СБУ схватила белорусскую Мата Хари – любимицу нациста-боевика

Елена Острякова.  
02.02.2026 18:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 959
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, СБУ, Скандал, Сюжет дня, Украина


СБУ арестовала белорусскую разведчицу Инну Кардаш, которой удалось устроиться на работу в ГУР.

Об этом сообщает телеканал «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ арестовала белорусскую разведчицу Инну Кардаш, которой удалось устроиться на работу в ГУР. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Еще в 2016 году на Минских переговорах Кардаш познакомилась с главой информагентства «Интерфакс-Украина» Александром Мартыненко, который устроил ее белорусским собкором телеканала «112».

Кардаш активно освещала события Беломайдана в 2020 году, а после этого, сославшись на то, что ее жизни грозит опасность, переехала на Украину и устроилась в «Интерфакс».

Мартыненко предоставил ей машину с водителем и дом в Конча-Заспе. Он брал симпатичную белоруску на неофициальные встречи с руководством страны и дипломатами, в поездки за рубеж.

По данным СБУ, особый интерес Кардаш проявляла к китайскому посольству.

После смерти Мартыненко в 2024 году Кардаш устроилась на работу в ГУР. Тогда же она завела себе нового любовника – командира одной из банд наемников в составе ВСУ. Она попыталась его завербовать, чтобы выяснить каналы, по которым наемники попадают на Украину. Боевик не сдал любовницу, потому что был в нее влюблен.

Сама же Кардаш, как сообщает СБУ, называла вояка в отчетах «мой лох».

Белоруске грозит 15 лет тюрьмы, однако, скорее всего, ее обменяют. Украинские пропагандисты уже просят за шпиона Дениса Ивашина, осужденного в 2021 году за измену государству в Белоруссии на 13 лет тюрьмы.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить